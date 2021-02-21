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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Leipzig, Hertha Berlin engelini rahat geçti
21.02.2021 - 19:56 |

Leipzig, Hertha Berlin engelini rahat geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Leipzig, Hertha Berlin engelini rahat geçti
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 yendi.

Leipzig Bundesliga’nın 22. haftasında Olimpiyat Stadı’nda Hertha Berlin’e konuk oldu. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 28.dakikada Marcel Sabitzer’in attığı golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig, 71. dakikada Nordi Mukiele ve 84. dakikada Willi Orban ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Leipzig puanını 47 çıkartarak lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. 

Gündüz oynanan diğer maçta ise Augsburg sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı.

Leipzig, Hertha Berlin engelini rahat geçti

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