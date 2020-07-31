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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Leipzig, Upamecano’nun sözleşmesini uzattı
31.07.2020 - 19:08 | | BERLİN (AA) -

Leipzig, Upamecano’nun sözleşmesini uzattı

Alman ekibi, Fransız futbolcunun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Upamecano’nun gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin 2023’ün haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Leipzig, Upamecano’nun sözleşmesini uzattı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig, Fransız futbolcu Dayot Upamecano’nun sözleşmesini 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Leipzig, Upamecano’nun sözleşmesini uzattı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Upamecano’nun gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin 2023’ün haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Leipzig’in sportif direktörü Markus Krösche, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini önceden uzattıklarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, Upamecano’nun Leipzig’de uluslararası alanda önemli bir savunma oyuncusu haline geldiğini ve 21 yaşında olmasından dolayı da gelişme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Upamecano da Leipzig ile sözleşmesini uzatarak doğru bir karar verdiğini dile getirerek, gelişimini Leipzig’de sürdüreceğini kaydetti. Avusturya’nın Salzburg takımından 2017’de Leipzig’e transfer olan genç futbolcu, Leipzig’de 111 maçta forma giydi ve 3 gol attı.

Upamecano Fransa’nın 21 yaş altı milli takımında da 15 kez forma giydi.

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