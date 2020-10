Fenerbahçe’yi yine mi şampiyon yapacaklar!..

“Federasyonun tavrı, havası meydanda. Medyanın hali meydanda. Eee işte limitler, mimitler hiçe saçılmış (sayılmış), transferler meydanda… Fenerbahçe şampiyon olsun arkadaş! Benim için de oldu… Fenerbahçe’nin şampiyonluğu bu sene kaybetmesi mucize olur. Yapılan transferler, her şeyden dolayı… Bak, medya şampiyon yapacak Fener’i… Hakemler şampiyon yapacak Fener’i… Limiti aşan transferler yapacak Fener’i… Üçü de usulsüz bunların. Ama bu usulsüzlüğü kim düzeltecek Türkiye’de? Dördüncü güç medyanın kendisi en başta koşarken kim denetleyecek!..”

Benim yaşım 46… Öncesi de var ama ben yaklaşık 30 yıldır izliyorum bu berbat filmi… Her sezon başı aynı laflar, aynı iddialar, aynı terane, aynı tezgah…

Zaten başkanı kim olursa olsun federasyon her sezon Fenerbahçe’yi kolluyor… Hakemler, Fenerbahçe şampiyon olsun diye ellerinden geleni yapıyor… Medyanın büyük bölümü Fenerbahçeli ve kendi kulüplerini şampiyon yapmak için var güçleriyle uğraşıyorlar!...

Yüzde 100 eminim ki, fanatik Galatasaraylı, Beşiktaşlı veya Trabzonsporlu taraftarlar bile yemiyorlar artık bu her sezon önlerine konulan bayat yemeği… Onlar da net biçimde görüyorlar Fenerbahçe ile federasyon arasındaki gerilimi… Bırakın kollamayı hakemlerin Fenerbahçe’yi her sezon nasıl al aşağı ettiklerini… Fenerbahçeli olduğu ileri sürülen medyanın nasıl ilk fırsatta takımın üzerine çullandığını, her şeyini didik didik ettiğini…

Federasyonun tavrı, havası ne demek acaba? Yine nasıl kanaat getirdiniz 6 yıldır tek kupası olmayan Fenerbahçe’yi bu sezon da şampiyon yapacaklarına!..

“Limitler, mimitler hiçe sayılmış, yapılan transferler…” diyor…

Transfer dönemi öncesi en az limit Fenerbahçe’ye verilince hiç problem yok, her şey harika… Fakat Fenerbahçe finansal borçlarını öteleyip, oyuncu satarak (23.1 milyon euro) ve maaş bütçesini 36 milyon euroya düşürerek harcama limitini artırınca bunun adı ‘kollama’ oluyor… Şampiyon olacakmış gibi 18 transfer birden yapmaları mesela, tam bir skandal! Kime sordunuz kardeşim! Eski hoca ve kadro şahaneydi, tam çıtır çıtır yemelikti, niye bozdunuz düzeni!...

Gelelim ‘Fenerbahçeli medya’ meselesine…

Emin olun, Türkiye’de ısrarla söylenen en büyük yalanlardan biridir… Her sosyal grupta olduğu gibi, benim gördüğüm kadarıyla spor medyasında çalışan insanların da önemli bir bölümü (yüzde 35-40 gibi) Fenerbahçe taraftarıdır. Fakat medya kesinlikle Fenerbahçeli değildir…

3 Temmuz süreci bunun en açık örneğidir…

Sırf Ali Koç seçilmesin diye, bazılarının yıllarca futbolun en büyük problemi olarak gösterdikleri Aziz Yıldırım'a kongre öncesi tüm güçleriyle destek vermeleri çok ciddi bir delildir. (Merak etmeyin, Aziz başkan bunları yiyecek bir adam değildir)

Otobüsü kurşunlanan, topluca katledilmek istenen, Fenerbahçe’dir ama alçak saldırının üstünden 5.5 sene geçmesine rağmen ortada bir iddianame bile yoktur. Ama her ne hikmetse, altı son derece dolu olan bu konu ‘Fenerbahçeli medyanın’ umurunda bile değildir!

Fenerbahçeli denilenlerin birçoğu kağıt üstünde Fenerbahçelidir. Aslında 3 Temmuz sonrası Fenerbahçe Kulübü tarafından fişi çekilen bu kişiler, haber, röportaj ve ikili ilişkiler anlamında Fenerbahçe’nin yanına bile yaklaşamadıkları için birer ikişer ezeli rakiplere yanaşmışlardır ve uzun yıllardır tamamen onların değirmenine su taşımaktadırlar. Fenerbahçe’den uzaklaştıkça suyun karşı tarafına yaklaşmışlardır. Fenerbahçe onlar için aşılmaz bir kaledir. Diğerleri ise bir telefon mesafesinde durmaktadır…

“Üçü de usulsüz bunların. Ama bu usulsüzlüğü kim düzeltecek Türkiye’de? Dördüncü güç medyanın kendisi en başta koşarken kim denetleyecek!...” diye soruyor son olarak… Teşhisi koyuyor ama tedavi önerisi yok! Fakat gizliden bir mesaj göndermeyi de ihmal etmiyor, ‘şu limit meselesini bir kurcalayın bakalım’ diyor…

Kendisi ve kendisi ile aynı kafada olanlar sanki Madagaskar medyasına mensupmuş gibi Türk spor medyasının toptan Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için mücadele ettiğini ileri sürüyor. Takım 2018-19’da altıncı, 2019-20’de yedinci olmuş kime ne! Altı yıldır tek kupa kazanamamış kimin umurunda!

Hiç fark etmiyor, bildiğini okumaya devam ediyor...

Federasyon Fenerbahçeli, hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak, Fenerbahçeli medya var gücüyle çalışıyor!...

Federasyon, hakemler ve medya ile ilgili iddiaları balondan ibaret.

Ama şampiyonluk konusunda haklı olduğunu düşünüyorum.

Endişelerini anlayışla karşılıyorum!...