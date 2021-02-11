Kokoskov başardı, Bulut da yapabilir

Fenerbahçe Beko sezon başında Zeljko Obradovic'le vedalaştıktan sonra Igor Kokoskov'u göreve getirmişti. Bütçeyi daraltan sarı-lacivertliler; Kostas Sloukas, Gigi Datome, Nikola Kalinic, Derrick Williams ve Joffrey Lauvergne gibi pahalı yıldızlarla da yollarını ayırmıştı...

Nando De Colo ve Jan Vesely'nin üzerine inşa edilen yeni kadronun sezon başında Kızılyıldız ve Anadolu Efes'e karşı elde ettiği parıltılı Euroleague galibiyetleri geleceğe dair herkesin iştahını kabartmıştı. Ancak evdeki hesap, ilerleyen günlerde çarşıyla örtüşmedi, daha sonra çıkılan 13 maçın 10'u kaybedildi.

Kabus gibi geçen o günlerde, yönetim, Gherardini, Kokoskov ve yeni oyuncular hakkında yazılanları, söylenenleri hepiniz biliyorsunuz. Marko Guduric hamlesinden sonra takımın zincirlerini adeta parçalayarak füze gibi yükselişe geçmesini de keyifle izliyorsunuz...

Dile kolay; Euroleague'de üst üste 9 galibiyet aldı Fenerbahçe Beko... Sarı-lacivertli takımla (14), lider Barcelona (17) arasında sadece 3 galibiyet fark var artık.

Fenerbahçe'deki başarılı basketbol geleneğini 3 ayda yerle bir ettiği ileri sürülen Kokoskov ve oyuncularının 23 Aralık-5 Şubat arasında çok büyük bir uyanışa imza attıklarını açıkça ifade etmeliyiz. Takımın dibe vurduğu süreçte maçlar seyircili oynansaydı, Kokoskov'un yanı sıra bazı oyuncuların belki de çoktan Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacakları gerçeğini de dile getirmemiz lazım...

"Fenerbahçe Beko-Igor Kokoskov örneği, futbol takımı ve Erol Bulut'la örtüşmez" diyebilirsiniz, saygı duyarım... Ancak imkansız gibi görünen galibiyet serilerinin, akıllardan bile geçmeyen performansların gerçek olabileceğini kanıtlamış bir Kokoskov ve Fenerbahçe Beko gerçeği var gözümüzün önünde...

Erol Bulut'a, futbolculara ve yönetime kızgın olabilirsiniz, anlarım... Çok sayıda haklı gerekçe sayabileceğinizi de biliyorum. Ben de sayabilirim...

Ancak puan cetveline göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı en az rakipleri kadarsa "enseyi bu kadar karartmayın" derim...

Erol Bulut ve oyunculara yönelik ağır eleştirilerin, şampiyonluk yarışındaki ezeli rakiplerin tam da istediği kaos atmosferi olduğunu belirtmek isterim...

Yeni bir galibiyet serisinin, Fenerbahçe'yi son virajda şampiyonluğun bir numaralı adayı yapabileceği gerçeğini aklınızdan çıkarmamanızı tavsiye ederim...

Mesut, Gustavo ve İrfan Can'ın ilk 11'e girmesiyle birlikte takımdaki kalite probleminin büyük ölçüde çözüleceğini ifade etmekte de yarar var...

Uzun lafın kısası...

Şampiyon olmak istiyorsanız, Erol Bulut hoca ve oyunculara tam destek vermeniz en akılcı yoldur. Ben, Erol hoca ve çıtasını yükselteceğini düşündüğüm bu takımın çok şeyler başarabileceğini hesaplıyorum...

Tıpkı Igor Kokoskov gibi Erol Bulut da rüzgarı kısa sürede tersine çevirebilir. Bu yolda Karagümrük maçı son derece kritik bir viraj haline geldi.

Neden olmasın? Kazanan Fenerbahçe olursa, oluşacak bir kıvılcım şampiyonluk ateşine dönüşebilir...