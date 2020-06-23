Lider Juventus 10 kiÅŸiyle kazandÄ±!

Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nin (Serie A) 27. haftasÄ±nda Juventus, Bologna'yÄ± deplasmanda 2-0 yendi.Â

Renato Dall'Ara StadÄ±'nda oynanan mÃ¼sabakayÄ±, hakem Gianluca Rocchi yÃ¶netti.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 22. dakikasÄ±nda hakem Rocchi, BolognalÄ± Dijks ile Rabiot arasÄ±ndaki mÃ¼cadelede VAR yardÄ±mÄ±yla Juventus lehine penaltÄ± kararÄ± verdi.Â

23. dakikada penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§eviren Portekizli Cristiano Ronaldo, konuk ekibi 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. 36. dakikada Arjantinli Dybala, siyah-beyazlÄ±lar adÄ±na farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±: 2-0.Â

MÃ¼sabakada ilk yarÄ± Juventus'un 2-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sona erdi. Ä°kinci yarÄ±ya da konuk Juventus, hÄ±zlÄ± baÅŸlarken, arka arkaya bulduÄŸu ataklarla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ aradÄ± ancak bulamadÄ±.Â

Juventus'ta oyuna 66. dakikada De Sciglio'nun yerine dahil olan Danilo, 82. dakikada sarÄ± kart gÃ¶rÃ¼rken, 90 1.dakikada ikinci sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyundan atÄ±ldÄ±.Â

MaÃ§Ä± 10 kiÅŸi tamamlayan Juventus, sahadan 2-0'lÄ±k galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.Â

Bu sonuÃ§la lider Juventus, geÃ§en hafta Ä°talya KupasÄ±â€™nÄ± Napoli'ye kaybettikten sonra ligde Bologna deplasmanÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± 3 puanla moral buldu. PuanÄ±nÄ± 66'ya Ã§Ä±kartan Juventus, liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Lider Juventus'un, 62 puanlÄ± en yakÄ±n takipÃ§isi Lazio ise 24 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Atalanta ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak. Bologna ise 34 puanla 10. sÄ±rada yer aldÄ±.Â

Serie A'nÄ±n 27. haftasÄ±na salÄ± ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nleri oynanacak maÃ§larla devam edilecek.

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