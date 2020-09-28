28.09.2020 - 16:03 |
Liverpool Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de günün maçında Liverpool , evinde ezeli rakibi Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Liverpool Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
Liverpool Arsenal maçı için geri sayım başladı. Premier Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen mücadele Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak...
LIVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool Arsenal maçı bu akşam oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno, Gabriel, Luiz, Holding, Bellerin, Xhaka, Elneny, Tierney, Pepe, Aubameyang, Lacazette
Liverpool: Alisson; Trent, Fabinho, Virgil, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané.