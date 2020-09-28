Liverpool Arsenal maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

Liverpool Arsenal maçı için geri sayım başladı. Premier Lig'de haftanın maçı olarak gösterilen mücadele Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak...



LIVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?



Liverpool Arsenal maçı bu akşam oynanacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Leno, Gabriel, Luiz, Holding, Bellerin, Xhaka, Elneny, Tierney, Pepe, Aubameyang, Lacazette



Liverpool: Alisson; Trent, Fabinho, Virgil, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané.





