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11.03.2020 - 22:49 |

Liverpool-Atletico Madrid: 2-3

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Liverpool, Atletico Madrid'e uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olarak kupaya sürpriz bir şekilde veda etti.

Liverpool-Atletico Madrid: 2-3

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Atletico Madrid 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu kez de deplasmanda Liverpool'u 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dramatik bir şekilde kupaya veda eden som şampiyon Liverpool'un golleri Wijnaldum ve Firmino'dan gelirken çeyrek finalist Madrid'in gollerini Llorente(2) ve Morata kaydetti.

GOL! '43' Wijnaldum, 94'Firmino(Liverpool) 97'106'Llorente, 120+1'Morata(A. Madrid)

Bu maçın tüm detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz...

Liverpool-Atletico Madrid: 2-3


İLK 11'LER

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino.

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Saúl, Correa; Félix, Costa.

Liverpool-Atletico Madrid: 2-3

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