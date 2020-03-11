Liverpool-Atletico Madrid: 2-3

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Atletico Madrid 1-0 kazandığı maçın rövanşında bu kez de deplasmanda Liverpool'u 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Dramatik bir şekilde kupaya veda eden som şampiyon Liverpool'un golleri Wijnaldum ve Firmino'dan gelirken çeyrek finalist Madrid'in gollerini Llorente(2) ve Morata kaydetti.

GOL! '43' Wijnaldum, 94'Firmino(Liverpool) 97'106'Llorente, 120+1'Morata(A. Madrid)

Bu maçın tüm detaylarına Skorer'den ulaşabilirsiniz...







İLK 11'LER



Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané, Firmino.



Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Koke, Partey, Saúl, Correa; Félix, Costa.







