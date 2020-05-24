Liverpool'dan Traore bombası! 70 milyon euroya...

Geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu senenin ise açık ara Premier Lig lideri Liverpool gelecek sezon kadro oluşturma hazırlıklarına başladı.

The Sun'da yer alan habere göre; Alman teknik direktör Jürgen Klopp transfer listesinin başına Mali asıllı İspanyol hücumcu Adama Traore'yi koydu. Wolves ile olan sözleşmesi 2023 yılı Haziran ayında bitecek olan 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için Kırmızılar 70 milyon euro önerecek.

Manchester United ve City'nin de istediği belirtilen Traore için Wolves'un bu parayı yeterli görmeyebileceği belirtildi. Yıldız oyuncu 2018/2019 sezonu başında Middlesborough'dan 20 milyon euroya transfer olmuştu.

Nuno Espirito Santo oyuncusunu uçurdu!

Sağ kanattan bindirmeleriyle ön plana çıkan oyuncu, uzun süre kanat be de oynamasına rağmen bu sezon 41 maçta 6 gol 10 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun kendini geliştirmesinde menajeri Nuno Espirito Santo'nun da büyük katkısı var.