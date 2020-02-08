Liverpool'un İstanbul rüyası!

CELAL UMUT EREN



İngiltere Premier Lig’de 25 haftada 24 kez maç kazanan Liverpool, adım adım şampiyonluğa gidiyor. Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Kırmızılar, gözünü daha büyük hedefe dikti. Jurgen Klopp ve takımının, artık Şampiyonlar Ligi yolunda daha fazla motive oldukları yazıldı. Ada basınında kaleme alınan değerlendirmede, 2005 yılında İstanbul’da Milan’a karşı tarihi bir galibiyet elde eden Liverpool’un 15 yıl sonra yeniden aynı şehirde başarıya uzanmak istediği aktarıldı.



Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer takımlara oranla kendi liginde en rahat takım konumunda olan İngliz temsilcisi, İstanbul rüyasını yine gerçeğe dönüştürmeyi çok istiyor. Hem üst üste 2. Şampiyonlar Ligi zaferi hem de bir kez daha İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda unvanını koruma şansını bilen Jurgen Klopp’un takımı, tarihinin en güçlü takımlarından biriyle ilerliyor.

Yazının detayında da eksi yönü bulunamayan Premier Lig’in namağlup liderinin, Alisson’lu güçlü kalesi, Van Dijk liderliğindeki savunması, kaptan Henderson’la iyi işleyen orta sahası ve Salah-Firmino-Mane-Chamberlain gibi isimlerle hızlı hücumu ön plana çıkarıldı.

Liverpool 1-0 Wolverhampton