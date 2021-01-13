Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde!
13.01.2021 - 14:05 |

Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde!

2020 yılı Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri Töreni, 26 Ocak 2021 Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İsviçreli saat üreticisi Longines ve Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) tarafından düzenlenen etkinlik, at yarışı dünyasının en prestijli yüzlerini bir araya getiriyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen törende 2020 Sezonu Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı, Dünyanın En İyi At Yarışı ve bu yıl ilk kez Longines Dünyanın En İyi Jokeyi ödülleri verilecek.

Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde!
ABONE OL

Tören aralarında Longines ve IFHA'nın sosyal medya hesaplarının da olduğu pek çok dijital platformda yayınlanacak.

Longines Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matthieu Baumgartner etkinlik hakkında şöyle konuştu: “At yarışının en iyilerini bir kez daha ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. İlk kez dijital ortamda yaptığımız etkinliğimizde bizi desteklemek isteyenleri #LonginesDünyaYarışAtıÖdülleri hashtagini kullanarak bizimle iletişime geçmeye ve mesajlarını paylaşmaya davet ediyoruz.”

IFHA Başkanı Louis Romanet ise “Umarım herkes bu sanal etkinlikte sunacağımız sahne arkası görüntüleri beğenir. Ödüle layık görülenlerin başarılarını interaktif bir ortamda kutlayabilmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Törende Longines Dünyanın En İyi Yarış Atları Sıralamasında en üstte bulunan atlara ve Dünyanın En İyi At Yarışına ödül verilecek. Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı Sıralaması, en prestijli yarışlarda atların gösterdiği performansın dünyanın en iyi handikapçıları tarafından değerlendirilmesiyle hazırlanır. İlk dörde giren atların puanlarının ortalamasına göre en yüksek puanı alan at en iyi at seçilir. Ek olarak, etkinlikte 2020 Longines Dünyanın En İyi Jokeyi Frankie Dettori’nin başarısı da kutlanacak.

Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde

Transfer | İsmael Diomande resmen Konyaspor'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
    Gençlerbirliği'nde hazırlıklar sürüyor
  2. Yusuf Erdoğan bombası! Yeni adresi...
    Yusuf Erdoğan bombası! Yeni adresi...
  3. F.Bahçe Beko bombayı patlatıyor!
    F.Bahçe Beko bombayı patlatıyor!
  4. Şampiyon Alex De Minaur
    Şampiyon Alex De Minaur
  5. Denizlispor'dan bilet kampanyası
    Denizlispor'dan bilet kampanyası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkarttı

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in lisansını çıkarttı

Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti

Bursaspor kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti

Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükselmek istiyor

Aytemiz Alanyaspor, çeyrek finale yükselmek istiyor

Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde!

Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet