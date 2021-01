Longines Dünya Yarış Atı Ödülleri töreni dijitalde!

Tören aralarında Longines ve IFHA'nın sosyal medya hesaplarının da olduğu pek çok dijital platformda yayınlanacak.

Longines Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Matthieu Baumgartner etkinlik hakkında şöyle konuştu: “At yarışının en iyilerini bir kez daha ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz. İlk kez dijital ortamda yaptığımız etkinliğimizde bizi desteklemek isteyenleri #LonginesDünyaYarışAtıÖdülleri hashtagini kullanarak bizimle iletişime geçmeye ve mesajlarını paylaşmaya davet ediyoruz.”

IFHA Başkanı Louis Romanet ise “Umarım herkes bu sanal etkinlikte sunacağımız sahne arkası görüntüleri beğenir. Ödüle layık görülenlerin başarılarını interaktif bir ortamda kutlayabilmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Törende Longines Dünyanın En İyi Yarış Atları Sıralamasında en üstte bulunan atlara ve Dünyanın En İyi At Yarışına ödül verilecek. Longines Dünyanın En İyi Yarış Atı Sıralaması, en prestijli yarışlarda atların gösterdiği performansın dünyanın en iyi handikapçıları tarafından değerlendirilmesiyle hazırlanır. İlk dörde giren atların puanlarının ortalamasına göre en yüksek puanı alan at en iyi at seçilir. Ek olarak, etkinlikte 2020 Longines Dünyanın En İyi Jokeyi Frankie Dettori’nin başarısı da kutlanacak.