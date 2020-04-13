Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, yeni sezonda takımda kalmayı istiyor.

Ghanasoccer'ın haberine göre, Alman kaleci önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalmak için maaşında indirimi kabul etmeye hazır. Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takım bütçesini 35 milyon euro'ya düşürmek zorunda kalacağını açıkladığı için, futbolcu maaşlarında da indirim olacağından Karius'un yeniden kiralanmasına sıcak bakılmıyordu. Ancak Alman kalecinin Liverpool ile görüşüp bonservis sorununu da çözmeyi hedeflediği veya yeniden kiralık anlaşmasında Liverpool'dan kolaylık isteyeceği öğrenildi.

İstanbul'da yaşadığı süre boyunca bu şehri çok seven Alman kaleci, özellikle Koronavirüs salgını boyunca güven açısından da Türkiye'de kendisini huzurlu hissettiğini yakın çevresine söyledi.