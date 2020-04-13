Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
13.04.2020 - 19:09 | | Futbol Arena

Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Beşiktaş'ta performansıyla zaman zaman tartışılan Loris Karius gelecek sezon ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, yeni sezonda takımda kalmayı istiyor.

Ghanasoccer'ın haberine göre, Alman kaleci önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalmak için maaşında indirimi kabul etmeye hazır. Beşiktaş yönetimi yeni sezonda takım bütçesini 35 milyon euro'ya düşürmek zorunda kalacağını açıkladığı için, futbolcu maaşlarında da indirim olacağından Karius'un yeniden kiralanmasına sıcak bakılmıyordu. Ancak Alman kalecinin Liverpool ile görüşüp bonservis sorununu da çözmeyi hedeflediği veya yeniden kiralık anlaşmasında Liverpool'dan kolaylık isteyeceği öğrenildi.

İstanbul'da yaşadığı süre boyunca bu şehri çok seven Alman kaleci, özellikle Koronavirüs salgını boyunca güven açısından da Türkiye'de kendisini huzurlu hissettiğini yakın çevresine söyledi. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tarvaris Jackson'dan acı haber!

Loris Karius, Beşiktaşta kalmak istiyor

Loris Karius, Beşiktaşta kalmak istiyor

    Arat Hosseini yeteneklerini sergilemeye devam ediyor
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina sezona mayısta devam edilmesini umuyor

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina sezona mayısta devam edilmesini umuyor

    Rakitic'den kendisini göndermek isteyen Barcelona'ya tepki

    Rakitic'den kendisini göndermek isteyen Barcelona'ya tepki

    Belarus Ligi'nde maçlar Youtube üzerinden şifresiz

    Belarus Ligi'nde maçlar Youtube üzerinden şifresiz

    Real Sociedad, antrenmanlara başlama kararını geri aldı

    Real Sociedad, antrenmanlara başlama kararını geri aldı

    Sıradaki Haber