MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Löw: ‘Elenmeyi hak ettik’
28.06.2018 - 17:01 |

Löw: ‘Elenmeyi hak ettik’

Almanya ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Löw, basın mensuplarına ilk açıklamayı yaptı, “Elenmeyi hak ettik. Ancak bunlar çok derin konular. Detaylı bir toplantı yapacağız ve sonra size gerekli cevapları vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Löw: ‘Elenmeyi hak ettik’
ABONE OL

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak grup aşamasında elenen teknik direktör Joachim Löw, ülkeye dönüş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Almanya’ya iner inmez Frankfurt Havalimanı’nda basın mensuplarının karşısına çıkan Löw, yaşanan başarısızlığı değerlendirdi.

Löw, özeleştiri yaparak başladığı konuşmasında, “Neden kaybettik ya da başarısız oldukla ilgili tek bir sebep yok. Gerçekten bir sürü ama bir sürü nedeni var bunun. Takımın performansının bu noktada olması tümüyle benim sorumluluğum. Bazı şeyler olmadı, uygulanamadı. Şimdi bir toplantı yapacağız, her şeyi konuşacağız. Daha sonra da daha net ve açık cevaplar sunabileceğiz sizlere” dedi.

Kötü bir kupa geçirdiklerinden bahseden Löw, ‘Elenmeyi hak ettik performansımıza baktığınızda. Sadece Meksika ve Güney Kore maçları değil, kazandığımız İsveç maçında da iyi değildik. Ancak bunların hepsi çok derin konular ve iyice gözden geçirmeliyiz. Her konuyu detaylıca görüşmemiz ve odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber