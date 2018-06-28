Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak grup aşamasında elenen teknik direktör Joachim Löw, ülkeye dönüş sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Almanya’ya iner inmez Frankfurt Havalimanı’nda basın mensuplarının karşısına çıkan Löw, yaşanan başarısızlığı değerlendirdi.

Löw, özeleştiri yaparak başladığı konuşmasında, “Neden kaybettik ya da başarısız oldukla ilgili tek bir sebep yok. Gerçekten bir sürü ama bir sürü nedeni var bunun. Takımın performansının bu noktada olması tümüyle benim sorumluluğum. Bazı şeyler olmadı, uygulanamadı. Şimdi bir toplantı yapacağız, her şeyi konuşacağız. Daha sonra da daha net ve açık cevaplar sunabileceğiz sizlere” dedi.

Kötü bir kupa geçirdiklerinden bahseden Löw, ‘Elenmeyi hak ettik performansımıza baktığınızda. Sadece Meksika ve Güney Kore maçları değil, kazandığımız İsveç maçında da iyi değildik. Ancak bunların hepsi çok derin konular ve iyice gözden geçirmeliyiz. Her konuyu detaylıca görüşmemiz ve odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.