Luigi Datome: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Luigi Datome, Radio Rai1'e açıklamalar yaptı. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada yaşananlara değinen Datome, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Özellikle basketbol gibi temaslı sporlara değinen İtalyan yıldız, "Oynayıp oynamayacağımız, antrenmanlar yapıp yapmayacağımız ya da seyahatleri yapıp yapmayacağız, yine insanların salonlara gelip bizi izleyip izlemeyeceği, bunların hepsi yepyeni bir başlangıç olacak, hepimiz bu başlangıcı istiyoruz. Eğer bu koşullar oluşmazsa gelecek sezon neyle yüzleşeceğiz düşünmeliyiz, yeniden bazı şeyleri gözden geçirmeliyiz. Dürüstçe söylemek lazım sporda ya da herhangi bir konuda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Şu anda spor kulüplerinin zarara uğradığını aktaran 32 yaşındaki oyuncu, "Şu anda bizler maçlara ya da antrenmanlara çıkamıyoruz. Kulüpler gelir kayıplarına uğruyor. Hem bilet kayıpları hem tv gelirleri. Ancak lütfen herkes gözlerini açsın ve sadece sporda değil tüm dünyada sosyal ve ekonomik anlamda herkesin nasıl zarar yaşadığına bir baksın. Şu anda bu nedenle maaş kesintileri kaçınılmaz. Şu anda şartlar ne olur bilemem ama durup bir düşünmemiz gerek. Eğer ilerleyeceksek şartları düşünmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

İtalya ve Türkiye'deki durumları da değerlendiren Datome, "Şu anda Türkiye'de herhangi bir sokağa çıkma yasağı yok. Ancak insanlar dünyayı takip ediyor ve bu nedenle evden çıkmayarak zaten önlem alıyor. Artık insanlar işlerini bile evden yürütüyor. Ben de kişisel olarak toplum kurallarına uyarak evden çıkmıyorum. Umarım kısa zamanda sona erecek. İtalya'daki durumları da an be an takip ediyorum" diye konuştu.