Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor
30.01.2021 - 09:09 | | Sporx

Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor

Lukaku ve Ibrahimovic'in birbirlerine küfür, hakaret ve tehditler savurduğu son Milano derbisi sonrasında İtalya Federasyon Başkanı Gravina, olay hakkında detaylı soruşturma yapılmasını talep etti.

Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor
ABONE OL

Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku'nun son Milano derbisinde dakikalarca süren karşılıklı hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu gerilimine İtalya Futbol Federasyonu el attı.

Pozisyon yaşandıktan sonra hakem kararıyla iki oyuncuya da sarı kart gösterilmiş ve maçın devamında Ibrahimovic ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Olayda tarafların kabul edilemeyecek sözler ve tehditler barındırdığına kanaat getiren İtalya Federasyonu olayın incelenmesi için çalışma başlattı.

Federasyon Başkanı Gravina olayın detaylı soruşturması talimatını verdiğini açıkladığı olayda Ibrahimovic'in Lukaku'ya ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İsveçli yıldız ise sosyal medya paylaşımında "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Hepimiz aynı ırkız ve eşitiz. Hepimiz diğerimizden daha iyiyiz." sözlerini kullanmıştı.

Milanlı Ibrahimovic derbide gördüğü kırmızı kartı, Lukaku ise İtalya Kupası kuralları gereği toplamda iki sarı karta ulaştığı için 1 maçtan men cezası aldı.

Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor

Nwakaeme'den Yusuf Şentürk'e ziyaret | Kupayı götürdü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Daum'dan flaş Mesut Özil sözleri!
    Daum'dan flaş Mesut Özil sözleri!
  2. Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde
    Fenerbahçe'de gözler Pelkas-Thiam ikilisinde
  3. Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un
    Mesut Özil'de karar Erol Bulut'un
  4. West Bromwich'ten Okay hamlesi!
    West Bromwich'ten Okay hamlesi!
  5. Ve Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!
    Ve Nabil Dirar'ın yeni adresi belli oldu!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Trabzonspor'dan bir transfer daha!

Son Dakika | Trabzonspor'dan bir transfer daha!

Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor

Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor

Kudryashov Podolski'den özür diledi

Kudryashov Podolski'den özür diledi

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet