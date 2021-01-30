Lukaku - Ibrahimovic kavgasına soruşturma açılıyor

Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku'nun son Milano derbisinde dakikalarca süren karşılıklı hakaret ve tehditlerin havada uçuştuğu gerilimine İtalya Futbol Federasyonu el attı.

Pozisyon yaşandıktan sonra hakem kararıyla iki oyuncuya da sarı kart gösterilmiş ve maçın devamında Ibrahimovic ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Olayda tarafların kabul edilemeyecek sözler ve tehditler barındırdığına kanaat getiren İtalya Federasyonu olayın incelenmesi için çalışma başlattı.

Federasyon Başkanı Gravina olayın detaylı soruşturması talimatını verdiğini açıkladığı olayda Ibrahimovic'in Lukaku'ya ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İsveçli yıldız ise sosyal medya paylaşımında "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Hepimiz aynı ırkız ve eşitiz. Hepimiz diğerimizden daha iyiyiz." sözlerini kullanmıştı.

Milanlı Ibrahimovic derbide gördüğü kırmızı kartı, Lukaku ise İtalya Kupası kuralları gereği toplamda iki sarı karta ulaştığı için 1 maçtan men cezası aldı.