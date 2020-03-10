10.03.2020 - 18:42 | | Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA)
Lukas Podolski'den Anıtkabir ziyareti
Fraport TAV Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Gençlerbirliği deplasmanı sonrasında Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Gezisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Podolski, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkü saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Alman futbolcunun paylaşımı futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.
Podolski'nin Inter günleri...