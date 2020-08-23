Lukas Podolski'den Fenerbahçe sözleri: Asla gitmezdim!

Kariyeri başarılarla dolu olan Antalyaspor’un dünyaca ünlü yıldızı Lukas Podolski, yeni sezon öncesi Fanatik'e konuştu. Geride bıraktığımız sezonda Başakşehir karşısında gole giderken sağ arka baldırından sakatlanan Podolski, henüz istediği seviyeye ulaşamadığını belirtirken, geçmişte Köln’deyken Dortmund forması giyen Nuri Şahin’in takım arkadaşı olmasını, kendisi gibi Galatasaray’da oynadıktan sonra Antalya’da yollarının kesiştiği ve Fenerbahçe’ye imza atan Sinan Gümüş’ün tercihini de yorumladı. Şimdi söz Alman futbolcuda;

2-3 hafta sonra takımla çalışırım’

Yeni sezon öncesi düşüncelerin nelerdir?

“Yeni sezonda iyi işler yapmak istiyoruz. Hedefimiz, geçen sezonun ikinci yarısında bıraktığımız performansı yeni sezonda da gösterebilmek. Geçen sezonun ikinci yarısındaki gibi oynarsak, her şey mümkün. Zirveye yakın olmayı ve üst sıraları hedefliyoruz. Taraftarsız oynamak elbette kötü ama durumun farkındayız. Avrupa’da da futbol aynı şekilde devam edecek. Kendimi çok iyi hissediyorum ancak geçen sezonda sağ arka baldırımdan bir adale sakatlığı yaşamıştım ve şu an tam olarak hazır değilim. 2-3 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılmayı planlıyorum. Amacım ilk maçta sahada olmak ama risk almak ya da baskı altına girmek istemem. Adım adım gidip, durumuma bakacağız.”

‘Ona bu maçlarda başarı dilemem’

Sinan Gümüş’ün, Fenerbahçe’ye transferini nasıl değerlendiriyorsun?

“Dediğim gibi Sinan bizim oyuncumuz değildi ve Genoa’dan kiralıktı. Benim bildiğim, Antalyaspor onu takımda tutmak istedi ancak Sinan, tercihini farklı yönde kullandı. Ancak onsuz da önümüze bakmalı ve elimizdeki kadroya odaklanmalıyız. Sinan benim çok iyi arkadaşım ve kendisine yeni kariyerinde başarılar diliyorum. Ancak elbette hem Antalya hem de Galatasaray’a karşı oynayacağı maçlarda aynı şansı (Gülerek) dilemiyorum.”

‘Tabii ki bu benim düşüncem…’

Sen de Sinan gibi Galatasaray’da oynadın.

Sinan’ın yerinde olsaydın ve Fenerbahçe’den teklif gelseydi gider miydin?

“Ben Sinan’ın yerinde olsam ve Lukas Podolski olarak da böyle bir teklif alsaydım, asla Fenerbahçe’ye gitmek istemezdim. Almanya’da yıllarca Köln’de ya da Türkiye’de Galatasaray’da oynadıktan sonra, bu takımlarla rekabet halinde olan kulüplere gitmek bana pek doğru gelmiyor. Tabii ki bu benim düşüncem. Başkaları ne yapar bilemem. Herkes bu konuda farklı düşünebilir ve farklı düşüncelere de saygı duyuyorum.”

"Kariyerimde birçok gerginlik yaşadım"

Nuri Şahin’in takıma nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsun? Ayrıca geçmişte Köln-Dortmund maçında yaşadığınız olay da yine gündeme geldi.

“Nuri Şahin, büyük bir tecrübesi olan bir oyuncu. Çok iyi bir transfer ve kaliteli bir isim. Böyle bir oyuncunun Süper Lig’e gelmesi ve Antalyaspor’da oynayacak olması önemli. Henüz 31 yaşında ve 3-4 yıl daha futbolda çok önemli işler yapacağını ve bize de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Umarım o ve diğer oyuncularla birlikte iyi bir takım olacağız.”

‘Yapılan yorumlar aptalca’

“Nuri ile çok iyi bir ilişkimiz var. Geçmişte yaşanan olayla ilgili konuşmadık. Sosyal medyada bir takım yorumlar yapıldı ama bunlar aptal insanların, aptalca yorumları. Bunları umursamıyorum. Futbol kariyerimde Nuri dışında birçok oyuncuyla gergin anlar yaşadım. Futbolun içinde bunlar oluyor. Sonuçta ben bir savaşçıyım ve sahada kazanmak için oynuyorum.”

ARALARINDA NE YAŞANMIŞTI?

2010’da oynanan maçta o dönem Köln’de oynayan Podolski ile Dortmund forması giyen Nuri Şahin arasında gerilim yaşanmıştı. Poldi, Nuri’ye Türkiye’yi 3-0 yendikleri maçı hatırlatmış, Nuri ise 1-1 devam eden maçın son anlarında galibiyet golünü attıktan sonra sevincini Alman yıldızın önüne doğru kayarak yaşamıştı.

‘Kalitelerini mutlaka gösterecekler’

Bazı oyuncular takımdan ayrıldı ama yeni isimler de gelmeye devam ediyor. Bunun için neler söylersin?

“Her sezon öncesi takımlardan bazıları gider, bazıları gelir. İlk 11’imizden Sinan gitti ama zaten bizim oyuncumuz değildi. Ana kadromuzu oluşturan yaklaşık 15 oyuncumuzu takımda hala tutuyoruz. Şimdiye kadar iyi oyuncular aldık ve takıma nasıl adapte olacaklarını hep birlikte göreceğiz. Kalitelerini mutlaka göstereceklerini düşünüyorum. Yeni sezon aynı zamanda yeni bir şanstır. Biz de taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.”

‘Bayern, PSG karşısında favori’

Eski takımın Bayern Münih’in, bu akşam PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali hakkında neler söylersin?

“Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi finalinin favorisi. Çok iyi durumdalar ve şu ana kadar harika bir performans gösterdiler. Form olarak da üst düzeydeler. Teknik direktörleri Hans-Dieter Flick çok iyi bir iş çıkartıyor. Takımın kendine olan güveni yerinde. Finalde çılgın bir şey olmazsa favoriler. Bireyselanlamda baktığımızda PSG, onlardan üstün olabilir. Ama takım olarak Bayern Münih’i, onlardan çok daha iyi görüyorum.”

‘Flick iyi bir denge kurdu’

“Hocaları Flick’e, takım sonuna kadar güveniyor. O da takımı çok iyi yönetiyor ve futbolcularına güveniyor. Takımda 20’ye yakın dünya yıldızı varve Flick, bu açıdan iyi bir dengekurmuş durumda. Çünkü büyük takımlarda başarı için büyük teknik direktörler çok önemlidir.”