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HaberlerKayserispor Haberleri Lung: "Süper Lig'in ertelenmek istendiğini duydum"
16.05.2020 - 19:35 | | Futbol Arena

Lung: "Süper Lig'in ertelenmek istendiğini duydum"

Kayserispor kalecisi Lung, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

Lung: "Süper Lig'in ertelenmek istendiğini duydum"
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Kayserispor kalecisi Lung, Rumen basınına verdiği röportajda hazırlıkları hakkında bilgi verirken, ligin geleceğiyle ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı.

"Umarız her şey yolundadır"
4 gün önce sekiz oyuncudan oluşan üçlü grup halinde çalışmalara başladık. Tekrar test yaptırdık. Dün yaptığımız testlerin sonuçlarını bekliyoruz. Üç hafta içinde yapılan üçüncü test oldu. Umarım her şey yolundadır.

"Ligi tekrar ertelemek istediklerini duydum"

Bize 12 Haziran'da başlayacağımızı söylediler. Ancak tekrar ertelemek istediklerini duydum. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta vaka çıktı. Erzurumspor'da vaka çıktı. Türkiye'de tartışmalar devam ediyor. Şu anda belirlenen tarihe iyi durumda hazırlanmaya çalışıyoruz. Deplasman maçlarımız var. Riskli durum. Bence herkes farkında ve sağlık her şeyden önce gelir. Bence Federasyon en doğru kararı verecek.

 

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