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23.02.2021 - 07:00 |

Maç özetleri D Smart’ta

D-Smart, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarının özetlerini de izleyicilerle buluşturuyor.

Maç özetleri D Smart’ta
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La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Almanya Kupası, Portekiz Ligi, Asya Şampiyonlar Ligi, AFC Cup, Libertadores Kupası, Dünya Kupası Elemeleri gibi birçok futbol içeriğini evlerinize getiren D-Smart, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarının özetlerini de izleyicilerle buluşturuyor.
Maçları takip eden ve anlatımında bulunan Ömer Saraç’ın sunacağı ‘Türkiye’den Futbol’ programına, deneyimli teknik direktör ve usta yorumcu Ahmet Akcan da analizleriyle renk katacak. Program her salı 16.00’da Spor Smart’ta ekrana gelecek.

Maç özetleri D Smart’ta

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Maç özetleri D Smart’ta

Maç özetleri D Smart’ta

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