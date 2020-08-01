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01.08.2020 - 18:49 | | İSTANBUL (İHA) -

Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı

Al Nassr'ın bonservisini Galatasaray'dan aldığı Brezilyalı savunmacı, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Maicon'dan Galatasaray'a veda mesajı
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Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Maicondan Galatasaraya veda mesajı

Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya’dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."

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