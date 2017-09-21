Mainz 05 - Hoffenheim: 2-3

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga), Hoffenheim 5. hafta maçında deplasmanda Mainz 05'i 3-2 yendi.

Opel Arena'da oynanan ve 24 bin seyircinin izlediği müsabakada, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Mainz 05'e konuk oldu.

Mainz'in 5. dakikada Danny Latza ve 16. dakikada Yoshinori Muto ile 2-0 öne geçtiği maçta konuk ekip bu gollere 23. dakikada Nadiem Amiri ve 45+1'de Sandro Wagner ile cevap verdi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Hoffenheim, 90+2'de Mark Uth'un attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Hoffenheim'de Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay ikinci yarıda Felix Passlack'ın yerine oyuna dahil oldu. Ev sahibi ekipte ise Suat Serdar 90 dakika oynadı.

Bu sonuçla Hoffenheim puanını 11'e çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Mainz 05 ise 3 puanla 15. sırada kaldı.







