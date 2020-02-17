Manchester City ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek

UEFA'dan 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezası alan Manchester City'ye bir darbe de futbolcularından gelebilir. The Daily Telegraph'ın haberine göre, Manchester City sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek.

Agüero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Raheem Sterling gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahip Manchester City'nin kadro planlaması sekteye uğrayacak. Avrupa kupalarında boy gösteremeyecek olan dev kulüp, bu yüzden takımdan ayrılmak isteyen futbolcularına transfer için izin verecek.

Bilindiği üzere, Leroy Sane'nin adı Bayern Münih'le anılıyor. Sane'nin Bavyera ekibine imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CEZA ARTABİLİR

İngiltere Futbol Federasyonu da Manchester ekibine büyük bir ceza vermesi bekleniyor. Muhtemel cezalar arasında puan silme ve alt lige düşürme seçenekleri de mevcut.