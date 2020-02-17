Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Manchester City ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek
17.02.2020 - 11:11 |

Manchester City ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek

UEFA tarafından 2 yıl Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası alan Manchester City, sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek.

Manchester City ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

UEFA'dan 2 yıl men ve 30 milyon euro para cezası alan Manchester City'ye bir darbe de futbolcularından gelebilir. The Daily Telegraph'ın haberine göre, Manchester City sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek.

Agüero, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Raheem Sterling gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahip Manchester City'nin kadro planlaması sekteye uğrayacak. Avrupa kupalarında boy gösteremeyecek olan dev kulüp, bu yüzden takımdan ayrılmak isteyen futbolcularına transfer için izin verecek.

Bilindiği üzere, Leroy Sane'nin adı Bayern Münih'le anılıyor. Sane'nin Bavyera ekibine imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Manchester City'ye bir şok daha

CEZA ARTABİLİR

İngiltere Futbol Federasyonu da Manchester ekibine büyük bir ceza vermesi bekleniyor. Muhtemel cezalar arasında puan silme ve alt lige düşürme seçenekleri de mevcut.

Manchester City ayrılmak isteyen oyuncularına izin verecek

    Sergen Yalçın'dan kalite kokan paslaşma!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Göztepe'nin bitirim ikilisi

    Göztepe'nin bitirim ikilisi

    Denizlispor'da Tolunay Kafkas sesleri

    Denizlispor'da Tolunay Kafkas sesleri

    Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi

    Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi

    Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi

    Bursaspor'da Özer Hurmacı özür diledi

    Sıradaki Haber