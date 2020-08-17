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17.08.2020 - 20:57 |

Manchester City, David Silva'nÄ±n heykelini dikecek!

Manchester City, takÄ±mda 10 yÄ±l forma giyen Ä°spanyol futbolcu David Silva'nÄ±n heykelini dikecek.Â

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Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼bÃ¼ Manchester City, takÄ±mda 10 yÄ±l forma giyen Ä°spanyol futbolcu David Silva'nÄ±n heykelini dikecek.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2019-20 sezonu sonunda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±klarÄ± 34 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusunun heykelinin, Etihad StadÄ±'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne konulacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

2018-19 sezonunun ardÄ±ndan takÄ±mdan ayrÄ±lan Vincent Kompany'nin de aynÄ± ÅŸekilde onurlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, iki heykelin de 2021'de yapÄ±lacak tÃ¶renle aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± bilgisi verildi.Â 

Manchester City'nin 2010'da Valencia'dan transfer ettiÄŸi Silva, 436 resmi maÃ§ta oynadÄ± ve 4 Premier Lig, 2 Federasyon KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±.

Manchester City, David SilvanÄ±n heykelini dikecek

Manchester City, David SilvanÄ±n heykelini dikecek

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