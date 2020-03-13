Manchester United gol olup yağdı! Gecenin sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya'nın LASK takımını 5-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında, 6 karşılaşma tamamlandı.
Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Öne çıkan mücadelede İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya'nın LASK takımını 5-0 yendi.
Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı.
Bugün oynanması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Kopenhag: 1-0
LASK-Manchester United: 0-5
Eintracht Frankfurt- Basel: 0-3
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2
Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3
Olympiakos-Wolverhampton: 1-1
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