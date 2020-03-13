Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Manchester United gol olup yağdı! Gecenin sonuçları...
13.03.2020 - 00:42 | | AA

Manchester United gol olup yağdı! Gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya'nın LASK takımını 5-0 yendi.

Manchester United gol olup yağdı! Gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk ayağında, 6 karşılaşma tamamlandı. 

Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag'ı Edin Visca'nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. 

Öne çıkan mücadelede İngiliz ekibi Manchester United, konuk olduğu Avusturya'nın LASK takımını 5-0 yendi. 

Rangers, ağırladığı Bayer Leverkusen'a 3-1 mağlup oldu.

 Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ve Olympiakos-Wolverhampton müsabakalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyirci alınmadı. 

Bugün oynanması planlanan Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçı, aynı sebepten ertelenmişti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Kopenhag: 1-0 

LASK-Manchester United: 0-5

Eintracht Frankfurt- Basel: 0-3

 

 

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk: 1-2 

Rangers-Bayer Leverkusen: 1-3 

Olympiakos-Wolverhampton: 1-1

Manchester United gol olup yağdı Gecenin sonuçları...

Sandro, Manchester United'a Füze Gönderiyor

    Göksel Gümüşdağ: “Ülke puanına önemli bir katkı sağladık”
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde

    VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde

    Okan Buruk: "Ülke puanını yukarıya çektik"

    Okan Buruk: "Ülke puanını yukarıya çektik"

    Staale Solbakken: "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu"

    Staale Solbakken: "Bu maçın oynanmaması gerekiyordu"

    Okan Buruk: "Crivelli, Trabzon ve Alanya maçlarını kaçıracak"

    Okan Buruk: "Crivelli, Trabzon ve Alanya maçlarını kaçıracak"

    Sıradaki Haber