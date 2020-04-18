18.04.2020 - 16:21 | | Ä°STANBUL (Ä°HA) -Â
Manchester United tam 21 milyon Sterlin kaybedebilir!
Ä°ngiliz ekibi Manchester United, virÃ¼s nedeniyle ligde kalan karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nÄ± seyircisiz oynanmasÄ± durumunda, maÃ§ gÃ¼nÃ¼ gelirlerinde 21 milyon Sterlin kayÄ±p yaÅŸayacak. Ã–te yandan United, futbolcularÄ±ndan indirim de talep etmeyecek.
Korona virÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± kulÃ¼pler ekonomik olarak zor bir dÃ¶neme giriyor.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonun geri kalanÄ±nÄ± taraftarsÄ±z olarak oynamasÄ± durumunda maÃ§ gelirlerinden bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p yaÅŸayacak. Manchester'Ä±n kalan mÃ¼sabakalardan maÃ§ gÃ¼nÃ¼ kazancÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 21 milyon Sterlin'den olacaÄŸÄ± ifade edildi.
AyrÄ±ca Ä°ngiliz takÄ±mÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼ ekonomik duruma raÄŸmen futbolcularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti istemeyeceÄŸi de belirtildi.