Manchester United tam 21 milyon Sterlin kaybedebilir!

Korona virÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan dolayÄ± kulÃ¼pler ekonomik olarak zor bir dÃ¶neme giriyor.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezonun geri kalanÄ±nÄ± taraftarsÄ±z olarak oynamasÄ± durumunda maÃ§ gelirlerinden bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p yaÅŸayacak. Manchester'Ä±n kalan mÃ¼sabakalardan maÃ§ gÃ¼nÃ¼ kazancÄ±nÄ±n ise yaklaÅŸÄ±k 21 milyon Sterlin'den olacaÄŸÄ± ifade edildi.

AyrÄ±ca Ä°ngiliz takÄ±mÄ±nÄ±n, kÃ¶tÃ¼ ekonomik duruma raÄŸmen futbolcularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±ndan kesinti istemeyeceÄŸi de belirtildi.