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HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Mancini: Serie A devam etmese daha iyi olurdu
27.04.2020 - 10:40 | | Ä°RFAN KURTULMUÅž/Kopenhag Â  Â

Mancini: Serie A devam etmese daha iyi olurdu

Ä°talya Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mancini, Serie A'nÄ±n yeniden baÅŸlamamasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek "Art arda oynanacak maÃ§lar nedeniyle milli futbolcular Ã§abuk sakatlanabilir" dedi.

Mancini: Serie A devam etmese daha iyi olurdu

Ä°talya Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Mancini, corona virÃ¼s nedeniyle iki aydÄ±r ara verilen liglerin yeniden baÅŸlamamasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Milli TakÄ±m direktÃ¶rÃ¼ olarak, bencil olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Serie Aâ€™nÄ±n baÅŸlamamasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Mancini, dinlenmeden art arda oynanacak lig maÃ§larÄ± nedeniyle milli futbolcularÄ±n Ã§abuk sakatlanmaya daha eÄŸilimli olabileceklerini sÃ¶yledi.

La Gazette dello Sportâ€™a konuÅŸan eski Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼, Ä°talyan milli futbolcularÄ±n sahalara geri dÃ¶nÃ¼p yeniden futbol oymayÄ± bekleyemediklerini bildiÄŸine vurgu yaparak, onlarÄ±n adÄ±na bunun bir an Ã¶nce baÅŸlamasÄ±nÄ± umut ettiÄŸini ifade etti.

BilindiÄŸi gibi, EURO 2020â€™nin ertelenmesi nedeniyle,Â  Ä°talya ve TÃ¼rkiye gibi birÃ§ok Ã¼lke kendi ulusal ligâ€™lerinÂ  bu sezon bitmesi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ediyor.

Mancini: Serie A devam etmese daha iyi olurdu

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