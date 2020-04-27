Mancini: Serie A devam etmese daha iyi olurdu

Ä°talya Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Mancini, corona virÃ¼s nedeniyle iki aydÄ±r ara verilen liglerin yeniden baÅŸlamamasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Milli TakÄ±m direktÃ¶rÃ¼ olarak, bencil olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Serie Aâ€™nÄ±n baÅŸlamamasÄ±nÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Mancini, dinlenmeden art arda oynanacak lig maÃ§larÄ± nedeniyle milli futbolcularÄ±n Ã§abuk sakatlanmaya daha eÄŸilimli olabileceklerini sÃ¶yledi.

La Gazette dello Sportâ€™a konuÅŸan eski Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼, Ä°talyan milli futbolcularÄ±n sahalara geri dÃ¶nÃ¼p yeniden futbol oymayÄ± bekleyemediklerini bildiÄŸine vurgu yaparak, onlarÄ±n adÄ±na bunun bir an Ã¶nce baÅŸlamasÄ±nÄ± umut ettiÄŸini ifade etti.

BilindiÄŸi gibi, EURO 2020â€™nin ertelenmesi nedeniyle,Â Ä°talya ve TÃ¼rkiye gibi birÃ§ok Ã¼lke kendi ulusal ligâ€™lerinÂ bu sezon bitmesi iÃ§in yoÄŸun Ã§aba sarf ediyor.

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