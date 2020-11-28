Maradona'nın cenazesinde gözyaşı ve kaos!

CELAL UMUT EREN

Maradona Arjantin’dir

Futbolun efsanesi Diego Armando Maradona, son yolculuğuna uğurlandı. Buenos Aires’te şehir merkezinden bir buçuk saatlik uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına götürülen Maradona’ya binlerce insan eşlik etti. Taraftarlar gözyaşlarıyla beraber unutulmaz efsaneye seslenirken, ülke basını duygusal manşetlerle çıktı. Ünlü gazetelerden Ole, “Maradona Arjantin’dir!” gibi iddialı bir başlık ve cenaze fotoğrafıyla dünyada en çok konuşulan birinci sayfasına imza attı.

Polis zor kullandı

Cenazenin defin işlemleri için devlet sarayı Casa Rosada’dan çıkarıldığı anlarda büyük bir arbede çıktı. Maradona hayranları törenin erken sonlandırıldığını düşünerek tepki gösterdi. Maradona’ya yaklaşmak isteyen taraftarlara polis zor kullandı. Gözyaşartıcı gazla müdahale yapıldı. Buenos Aires’te bir anda sokaklar karıştı. Ünlü yıldızın evi bile polis ablukasına alındı. Ülkenin tanınan gazetelerinden La Voz, “Gözyaşları ve kaos altında son veda” başlığını kullandı.

Dronelar devrede

Hem güvenlik tedbirleri hem de koronavirüs salgını nedeniyle Arjantin hükümeti, Diego Maradona’nın cenazesinde Bella Vista Mezarlığı’nda aile ve yakın çevre dışında kimsenin olmasını istemedi. Şehrin bir buçuk saat dışındaki ve 35 kilometre uzaklıktaki mezara taraftarların gelmemesi için her yol denendi. Polisler her sokağı tutarken taraftarlar drone kameralar kullandı. Basın mensupları dahi mezarlığa alınmadı.

Öfkelendiren skandal!

Diego Armando Maradona’nın Casa Rosada’daki cenaze töreni sırasında herkesi kızdıran bir skandal yaşandı. Cenaze evinin dışardan getirdiği 3 taşeron çalışan, Maradona’nın tabutunu açıp fotoğraf çektirdi. Fotoğraflarını yakın arkadaşlarına gönderen çalışanlar, fotoğrafın kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki topladı. La Nacion Gazetesi, görevli şirketi arayarak skandalın neden gerçekleştiğini sordu.







‘Kendimi affetmeyeceğim’

Şirket yetkilisi, “Bu nasıl oldu bilmiyorum, sadece 3 dakika yalnız kalmışlardı. Yetkililerle iletişime geçip özür diledik, çok üzgünüm. Onlar bizim çalışanlarımız değildi. Onları yanan şapel için kaideler ve kürsüler gibi malzemeleri taşımaları için tuttuk” dedi. Hatta konuşurken ağlayan yönetici, “Diego’nun naaşını, babam ve 3 kardeşim hazırladı, tabuta yerleştirdi. Bu yaşandığı için kendimi affetmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Napoli’de duygusal gece

Futbolculuk kariyerinde Diego Maradona için çok özel bir yere ait olan Napoli’de duygusal anlar yaşandı. Avrupa Ligi’nde Napoli’nin Rijeka’yı 2-0 yendiği maçta San Paolo Stadı’nda hem içeride hem de dışına törenler düzenlendi. İçeride tüm stat Maradona için forma ve bayraklarla donatıldı. Dışarıda ise çiçekler ve mumlarla stat köşesinde özel bir anma alanı yapıldı. Napoli takımı da Rijeka maçından sonra taraftarlara katılarak çiçek bıraktı. Öte yandan taraftar grupları sabaha kadar stat önünde Maradona için bekledi.

Kuyruklar oluştu

Polisin sert önlemlerine karşın Diego Maradona hayranları durmadı. Bütün taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Polisten kaçanlar cenaze aracının arkasına düştü. Ancak polis hem gözyaşartıcı gazlarla hem de coplarla insanlara sert müdahalede bulundu.

‘Elveda Diego’

Avrupa basını Diego Maradona’nın vefatının ardından veda manşetleriyle dikkat çekti. İtalya’da La Gazzetta Dello Sport’ta Napoli’nin forma sponsoru, efsane yıldız için tam sayfa ilan verdi. ‘Elveda Diego’ yazısı ve Maradona’nın Napoli formasıyla bir fotoğrafı beğeni topladı. İspanya’da AS ve Marca ise en dikkat çeken manşetlerle çıktı. AS, “Acı ve Kaos” başlığını atarken, Marca tam sayfa 2 tane poster ve Maradona’nın cenaze gününe dair tüm fotoğrafları birinci sayfasına taşıdı.

5 kıta 150 gazete

Dünyanın en önemli futbol yıldızlarından olan Diego Maradona’nın vefatı tüm dünyada yankılandı. 5 kıtadan 150 gazete Maradona’nın vedasını manşetlere taşıdı.