Marcelinho 45 yaşında sözleşme imzaladı

Marcelinho yeşil sahalara veda edemiyor. Hertha Berlin'de ortaya koyduğu futbolla ün yapan ve bir dönem ülkemizde de top koşturan Brezilyalı oyuncu, 45 yaşında bir transfer daha yaptı. Marcelinho, Brezilya 3. Lig ekiplerinden Treze ile sözleşme imzaladı.

13 YIL ÖNCE TRABZONSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Son olarak mart ayında Brezilya ekibi AD Perilima'nın formasını giyen orta saha oyuncusu, 2006-07 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti.