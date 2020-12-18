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HaberlerGalatasaray Haberleri Marcelo Saracchi: "Sahanın küçük olması..."
18.12.2020 - 21:32 |

Marcelo Saracchi: "Sahanın küçük olması..."

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi açıklamalarda bulundu.

Marcelo Saracchi: "Sahanın küçük olması..."
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Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Marcelo Saracchi açıklamalarda bulundu.

"İstediğimiz sonucu alamadık. Kazansaydık önemli bir avantaj sağlayacaktık. Sahanın küçük olması, rakibin bu sahaya alışkın olması ve geriye yaslanmaları bahane değil ama mağlubiyete sebep oldu. Biraz daha konsantre olabilirdik. İşler istediğimiz gibi gitmedi."

"Biraz şanssız bir dönem geçirdim. Çok kısa aralıkla iki sakatlık geçirdim. İster istemez performansımı negatif etkiledi. Tekrardan sezon başındaki performansı yakalamaya çalışıyorum, zamana ihtiyacım olacaktır. %100'ümle oynayamadım ama elimden geleni yaptım."

Marcelo Saracchi: Sahanın küçük olması...

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