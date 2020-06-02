Marcus Thuram, baba Thuram'ın izinden gidiyor!

Onur Dinçer / Skorer

Bundesliga’da Borussia Monchengladbach'ın evinde Union Berlin'i 4-1 yendiği karşılaşma, Marcus Thuram'ın gol sevinciyle tarihe geçti. George Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine tepkisini, diz üstü çökerek ve başını öne eğerek gösteren 22 yaşındaki forvetin kendisi gibi futbolcu olan babasının da, aktif futbolculuğu döneminde ırkçılık karşıtı bir mücadele sergilediği ortaya çıktı.



Juventus ve Barcelona formaları giymiş, Fransa Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu yaşamış Lilian Thuram, futbolda ırkçılık karşıtı mücadelede önemli bir isimdi. Baba Thuram, dönemin Fransa Başbakanı Nicolas Sarkozy'yi ırkçı davranmakla ve ülke insanını ayrıştırmakla itham etmişti. Lilian Thuram, 2009'da 'Irkçılığa Karşı Eğitim Vakfı'nı kurarak, kuruluşu aracılığıyla insan hakları mücadelesini destekledi.



Lilian Thuram'ın mücadelesi babasından oğluna geçti. Marcus Thuram AFP'ye verdiği röportajında "Genç siyahi bir insanım ve ırkçılık beni endişelendiriyor. Bizzat bana karşı yapılmamış olsa da, televizyonu açtığımızda ya da sosyal medyaya baktığımızda neler olduğunu görüyoruz. Buna karşı savaşmam gerekiyor ve babamın bu konularda yaptığı şeylerden gurur duyuyorum" diye konuştu.