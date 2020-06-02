Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Marcus Thuram, baba Thuram'ın izinden gidiyor!
02.06.2020 - 23:52 |

Marcus Thuram, baba Thuram'ın izinden gidiyor!

Union Berlin'e attığı gol sonrası George Floyd için diz çöken Borussia Monchengladbach'ın yıldızı Marcus Thuram babasının izinden gidiyor.

ABONE OL

Onur Dinçer / Skorer

Bundesliga’da Borussia Monchengladbach'ın evinde Union Berlin'i 4-1 yendiği karşılaşma, Marcus Thuram'ın gol sevinciyle tarihe geçti. George Floyd'un ABD'de polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine tepkisini, diz üstü çökerek ve başını öne eğerek gösteren 22 yaşındaki forvetin kendisi gibi futbolcu olan babasının da, aktif futbolculuğu döneminde ırkçılık karşıtı bir mücadele sergilediği ortaya çıktı.

Juventus ve Barcelona formaları giymiş, Fransa Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu yaşamış Lilian Thuram, futbolda ırkçılık karşıtı mücadelede önemli bir isimdi. Baba Thuram, dönemin Fransa Başbakanı Nicolas Sarkozy'yi ırkçı davranmakla ve ülke insanını ayrıştırmakla itham etmişti. Lilian Thuram, 2009'da 'Irkçılığa Karşı Eğitim Vakfı'nı kurarak, kuruluşu aracılığıyla insan hakları mücadelesini destekledi.

Lilian Thuram'ın mücadelesi babasından oğluna geçti. Marcus Thuram AFP'ye verdiği röportajında "Genç siyahi bir insanım ve ırkçılık beni endişelendiriyor. Bizzat bana karşı yapılmamış olsa da, televizyonu açtığımızda ya da sosyal medyaya baktığımızda neler olduğunu görüyoruz. Buna karşı savaşmam gerekiyor ve babamın bu konularda yaptığı şeylerden gurur duyuyorum" diye konuştu.

Marcus Thuram, baba Thuramın izinden gidiyor

Marcus Thuram, baba Thuramın izinden gidiyor

    Real Madrid ilk kez tam kadro antrenman yaptı
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Sivasspor'da Koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı

    Son dakika | Sivasspor'da Koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı

    Kaan Ayhan canlı yayında açıkladı! Galatasaray...

    Kaan Ayhan canlı yayında açıkladı! Galatasaray...

    İngilizler duyurdu! Lyle Taylor'a Galatasaray talip...

    İngilizler duyurdu! Lyle Taylor'a Galatasaray talip...

    Galatasaray'ın Moffi teklifi ortaya çıktı! Beşiktaş...

    Galatasaray'ın Moffi teklifi ortaya çıktı! Beşiktaş...

    Sıradaki Haber