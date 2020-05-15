Mario Balotelli: ‘Karantinada çıldıracaktım’

Mario Balotelli, koronavirüs karantinasının kendisini çok kötü etkilediğini anlattı. Esprili bir dille röportaj veren golcü oyuncu, “Karantina boyunca çıldıracaktım. 3. günden sonra aç kaldım. Kız kardeşim Napoli’de, oğlum Zürih’te, annem de yaşlı olduğu için uzak durması gerekiyordu. Tek başıma çıldırdım, aç kaldım. Duvarları, kartonları kemirdim!” dedi. Brescia’da top koşturan tecrübeli forvet maçlara hazır olmadığını itiraf ederek, “Muhtemelen pas tutmuşumdur. Futbola adapte olmam süre alacak” yorumunu yaptı.