Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Mario Balotelli'den açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım!
13.10.2020 - 07:44 |

Mario Balotelli'den açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım!

Transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Balotelli uzun süren sessizliğini bozdu.

ABONE OL
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Mario Balotelli, Big Brother'ın İtalyan versiyonu olan Grande Fratello VIP'da yarışan kardeşi Enock Barwuah ile iletişime geçti ve transfere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Balotelli birçok ülkeden transfer teklifi aldığını ve birkaç hafta için imza atacağını açıkladı. İtalyan golcü, "Hala oynamıyorum, birkaç hafta içinde imzalayacağım." ifadelerini kullandı.

İtalya'da Genoa başta olmak üzere birçok takımın listesinde bulunan Mario Balotelli, Türkiye'den de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer aldı.

Dünya üzerinde transfer döneminin devam ettiği ülkeler ise şu şekilde;

İngiltere* 16 Ekim (Sadece İngiltere içinde transfer yapmak serbest)

Rusya 17 Ekim 2020

Hırvatistan 19 Ekim 2020

Katar 25 Ekim 2020

ABD 29 Ekim 2020

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka: Şenol Güneş, elindeki futbolcuyu parlatmasını biliyor
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da ocak operasyonu! 6 ayrılık birden...

Mario Balotelliden açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım

Mario Balotelliden açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım

    Gürcan Bilgiç: Erol Bulut defansif hoca olarak görülmek istemiyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mario Balotelli'den açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım!
      Mario Balotelli'den açıklama: Birkaç hafta içinde imzalayacağım!
    2. Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
      Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
    3. Muhammed Elneny'den flaş Beşiktaş itirafı!
      Muhammed Elneny'den flaş Beşiktaş itirafı!
    4. Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Kamp gibi milli ara...
      Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yüzü gülüyor! Kamp gibi milli ara...
    5. Son dakika | Fatih Terim: "Başkan olma düşüncem yok"
      Son dakika | Fatih Terim: "Başkan olma düşüncem yok"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

    Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

    Son dakika | Beşiktaş'ta Josef’e tam not

    Son dakika | Beşiktaş'ta Josef’e tam not

    Trabzonspor'un İstanbul maratonu!

    Trabzonspor'un İstanbul maratonu!

    Paris'in kralı Rafael Nadal!

    Paris'in kralı Rafael Nadal!

    Sıradaki Haber