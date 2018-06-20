Mario Basler'den Özil'e çirkin yakıştırma

Almanya'nın eski milli futbolcularından Mario Basler, katıldığı "Zor ama adil" isimli bir televizyon programında Meksika'ya mağlup olan Almanya'yı eleştirerek, Mesut Özil için "Sahada ölmüş kurbağa gibiydi" yorumunda bulundu. Programa katılan diğer konuklar gülümseyerek Basler'e destek verirken, izleyicilerden bolca alkış aldı. Özil'e her zaman karşı olduğunu belirten Basler, "Özil oynadığı futboldan daha fazla değer veriliyor. Küçük maçlarda gol atabiliyor, zorlu maçlarda ise gol atamayan acınacak durumdaki bir zavallıdır" dedi.

Alman Die Welt Gazetesi Mesut Özil'i övdü

Die Welt gazetesi ise Mesut Özil'i manşetine taşıyarak, “Almanya, Mesut Özil'e çok şey borçlu” başlığını kullandı.

Haberde FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda Meksika'ya karşı oynanan maçta Mesut'un çok üzgün olduğuna ve Türk asıllı Alman futbolcunun bunları hak etmediği kaydedildi. Almanya Milli Takımı için inanılmaz şeyler başardığı hatırlatan Die Welt, Mesut Özil'in adeta bir numaralı devlet düşmanı gibi gösterildiği ifade ederek, yapılan eleştirilerin çok abartılı olduğu yorumunu yaptı.