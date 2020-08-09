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09.08.2020 - 01:25 |

Mario Lemina patladı! "Pişman olacaksınız"

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Mario Lemina, sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

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Mario Lemina, instagram'dan kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler." dedi.

Gabonlu futbolcu, "Futbol oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam." diyerek sözlerini noktaladı.

26 yaşındaki Lemina, geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

Mario Lemina patladı Pişman olacaksınız

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