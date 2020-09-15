Marmaris ralliye hazır!

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

Son iki yıldır, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı en büyük spor organizasyonu olan Türkiye Rallisi, bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Spor Toto katkılarıyla, AVIS, Grand Yazıcı Club Turban, TurkYacht, Pilotcar, Ahu Hastanesi, Mr.No Dardanel, Auto Club, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası sponsorluğunda Türk Telekom alt yapısı ile organize edilecek.

Aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası’nın da ilk iki yarışına ev sahipliği yapacak olan ralli, 155 kanaldan canlı yayınlarla tüm Dünya’ya ulaşacak.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek organizasyon, 18 Eylül Cuma günü Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak. 707 kilometre uzunluğundaki zorlu ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta yaşanacak mücadelenin ardından 20 Eylül Pazar günü ödül töreni ile son bulacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bir kez daha ülkemizin gücünü tüm Dünya’ya göstermek için hazır olduklarını belirterek, “Pandemi döneminde ülkemizde yapılan bu büyük organizasyon için, ekip olarak uzun süredir aralıksız çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy’a ve bu projede emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Red Bull’dan gösteri uçuşu

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası ‘nın 5. ayağı Türkiye Rallisine Red Bull Sky Tour’un nefes kesici gösterisi de renk katacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği benzersiz bir gösteri uçuşu sergileyecek.

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