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02.02.2021 - 11:12 | | AA

Marsel İlhan, Türkiye'ye vefasını yetiştireceği yıldız tenisçilerle göstermek istiyor

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) dünya sıralamasında ilk 100'e giren ilk Türk tenisçi unvanını elde edenMarsel İlhan, uzun yıllar Türk tenisine hizmet ederek ülkeye vefasını göstermek istiyor.

Marsel İlhan, Türkiye'ye vefasını yetiştireceği yıldız tenisçilerle göstermek istiyor
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Özbekistan'da yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2004'te Türkiye'ye göç eden 33 yaşındaki Marsel İlhan, 2 yıl sonra Türk vatandaşlığına geçti. Teniste elde ettiği başarılar ile ATP dünya sıralamasında ilk 100'e girmeyi başaran İlhan, dünyanın en iyi sporcularıyla grand slamlerde mücadele etme başarısını gösterdi.

Birçok uluslararası katılımlı turnuvada derece elde ederek milli takımın kaptanlığına yükselen İlhan, takımdaki genç sporculara tecrübelerini aktararak onların başarısında da önemli rol üstleniyor.

Antalya'da düzenlenen Club Megasaray Açık'ta mücadele etmek için kente gelen İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşlarda göç ettiği Türkiye'de teniste kendini geliştirdiğini söyledi.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvalardan uzak kaldığını anımsatan İlhan, bu yılın yoğun başladığını, Antalya'da challenger düzeyinde turnuvalara katıldıklarını dile getirdi.

Oldukça formda olduğunu anlatan İlhan, bu yıl düzenlenecek turnuvalardan iyi sonuçlar almak istediğini bildirdi.

- "Birkaç yıl daha oynamak istiyorum"

 

Marsel İlhan, Türkiye'de olmaktan dolayı her zaman mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye çok şey borçluyum. Türk tenisine uzun yıllar hizmet ederek vefa borcumu ödemek istiyorum. Kaptanlığını yaptığım milli takımdaki sporcu arkadaşlara örnek olmaya çalışıyorum. Onlarla tecrübelerimi paylaşıyorum. Hem kaptan hem de ağabey olarak onlara destek veriyorum. Son 10 yılda Türk tenisi çok gelişti. Çok yetenekli sporcularımız var. Challenger seviyesinde 4 sporcumuz var. Arkasından gelen iyi sporcular da var."

Kariyer planlamasına ilişkin net bir karar vermediğine dikkati çeken İlhan, "En yakın hedefim 4 büyük grand slamda Türkiye'yi yeniden temsil etmek. Birkaç yıl daha oynamak istiyorum. Ondan sonra belki kariyerime son verebilirim." dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Marsel İlhan'ın uluslararası turnuvalarda Türk bayrağını dalgalandırdığı anlardaki yaşadığı duyguların en yakın tanıklarından olduğunu söyledi.

Marsel İlhan'ın genç sporculara da iyi örnek olduğunu vurgulayan Durmuş, tecrübeli raketin hem sporculuk hayatıyla hem de yeni yıldızlar yetiştirerek Türk tenisine uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını kaydetti.

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