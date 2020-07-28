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28.07.2020 - 01:20 |

Martin Skrtel: "Fenerbahçe'den ayrıldığıma üzüldüm"

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel Fenerbahçe'den ayrılmasıyla ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Martin Skrtel: "Fenerbahçe'den ayrıldığıma üzüldüm"
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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, beIN Sports'ta geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu.

"İSTANBUL'A ALIŞMIŞTIM"

Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm. 3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

"HAYATTA HER ŞEYİN BİR SEBEBİ VARDIR"

Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

Martin Skrtel: Fenerbahçeden ayrıldığıma üzüldüm

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

 

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