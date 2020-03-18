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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Matuidi: Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde
18.03.2020 - 23:06 | | İSTANBUL (DHA)

Matuidi: Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde

Corona virüs testi pozitif çıkan Juventus'un yıldızı, yaptığı açıklamada "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi" dedi.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, corona virüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, "Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım" açıklamasını yaptı.

Matuidi: Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde

 

Matuidi: Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde

 

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