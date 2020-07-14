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14.07.2020 - 18:05 |

Maurizio Sarri'den Merih Demiral müjdesi!

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, şampiyonluk yolundaki kritik maçta Sassuolo ile karşılaşacak. Maç öncesi Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Lider Juventus'un Sassuolo'yla oynayacağı maç öncesi teknik direktör Maurizio Sarri, açıklamalarda bulundu.

Juventus'ta 7 ay sonra sakatlıktan dönen milli futbolcu Merih Demiral hakkında konuşan Sarri, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Yalnızca fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Serie A'nın 19. haftasında Juventus'un Roma ile 12 Ocak’ta deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın, 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Merih Demiral, 19. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

Maurizio Sarriden Merih Demiral müjdesi

Maurizio Sarriden Merih Demiral müjdesi

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