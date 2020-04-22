Max Kruse: Sezonla ilgili karar alınırken sağlık baz alınmalı

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Instagram üzerinden taraftarlarla sohbet etti. 3 farklı taraftarla gündemi konuşan Kruse, sorular sordu ve zaman zaman da yorumlar yaptı.

İlk olarak koronavirüse yakalandığı haberlerinin doğru olmadığını kaydeden tecrübeli orta saha, "Doğru değildi, böyle bir şey yok. Sağlıklıyım. Sadece sakatlığımın tedavisi vardı ve şu an her şey yolunda, çalışmalarımı yapıyorum" dedi.

Sezonun geri kalan kısmıyla ilgili de görüşlerini bildiren Kruse, "Sağlık bana göre hayattaki en önemli konu. Her şeyden önemli. Benim karar yetkim yok ama bana göre sezon şu an durdurulmalı. Oyunculara belki bir izin verilmeli. Çünkü sezon ayarlaması nasıl olacak; haziran mı, temmuz mu ya da ağustos mu bilemiyorum. Nasıl oynanacak? Yaz aylarında nasıl bir tatil programı olacak futbolcular ve takımlar için. Bu kararları almak kolay değil, gerçekten zor. Mayıs ayının ilk haftası gibi bir karar alınır diye düşünüyorum ama emin değilim. Yetkililer kararları alacak. Ancak sağlık baz alınarak verilecek kararlar daha önemli" diye konuştu.

Seyircisiz maçların hoş olmadığını da dile getiren sarı-lacivertli futbolcul; "Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Ama şu da var mesela maçlar başladı diyelim. Taraftarlar, 5-6 arkadaş aynı evde toplanacak aynı odada yan yana maç seyrecek, aynı şey. Şu an sosyal mesafe çok önemli ama maçlar başlayınca bu sosyal mesafe kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

Play-off sistemiyle ilgili yorumlara da yer veren Kruse, "Evet konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız" yorumunu yaptı.

Bir taraftarın, 'Hakemler bizi mahvetti' yorumuna da karşılık veren Kruse; "Kesinlikle haklısın" dedi. Bir başka taraftarın da sezon iptal olursa Trabzonspor taraftarları ağlar yorumuyla ilgili, "Türkiye'de taraftarlar biraz daha duygusal. Her taraftar böyle bir durumda elbette duygusal olur" diye ekledi.

Fenerbahçe vs Real Madrid maç sonu