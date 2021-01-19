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19.01.2021 - 18:02 |

Mbaye Diagne, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Mbaye Diagne, PFDK'ya sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, "Hukuk Müşavirliği'nce 19.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MBAYE DIAGNE'nin 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Mbaye Diagne, PFDKya sevk edildi

 

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