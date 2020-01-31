Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 3-1

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir 3-1 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 8. dakikada Enzo Crivelli, 48. ve 73. dakikalarda Edin Visca kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü 29. dakikada Ayite attı.

Bu sonuçla 39 puana yükselene Başakşehir maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 21 puanla 13. sırada kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Ponck), Azubuike, Visca, Elia (Dk. 77 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 80 Aleksic), Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Zargo Toure, Polomat, Yasin Pehlivan (Dk. 80 Nadir Çiftçi), Baiano, Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 67 Soner Dikmen), Candeias (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Ayite

Goller: Dk. 8 Crivelli, Dk. 48 ve 73 Visca (Medipol Başakşehir), Dk. 29 Ayite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 47 Baiano (Gençlerbirliği), Dk. 90 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Maçtan dakikalar

6. dakikada Medipol Başakşehir, net bir fırsatı kullanamadı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Visca, altıpas önündeki Demba Ba'ya pasını attı. Demba Ba uygun pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

8. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan Caiçara'nın yaptığı ortaya Crivelli ön direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0

28. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Berat Ayberk Özdemir'in ara pasıyla ceza sahasına giren Ayite, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Mert'i geçen Ayite'nin son çizgiye inmeden kaleye gönderdiği topu çizgi üzerinden Caiçara uzaklaştırdı.

29. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü attı. Candeias'ın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde boş kalan Ayite, kafayla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

48. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Demba Ba'nın pasında Visca, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Visca, sol ayağıyla çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, savunma arkasına hareketlenen Crivelli'ye pasını verdi. Fransız futbolcu, sol taraftan bindiren ve ceza sahasına giren Visca'nın önüne pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde üç değişiklik yaptı.

Fenerbahçe müsabakasında forma giyen ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Mehmet Topal ve Ponck, bu karşılaşmanın ilk 11'inde yer almadı. Buruk, bu üç ismin yerine cezası sona eren Demba Ba ile Azubuike Okechukwu ve Martin Skrtel'e ilk 11'de şans verdi.

Okan Buruk; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.

Skrtel, ligde 90 gün sonra sahada

Medipol Başakşehir'in Slovak futbolcusu Martin Skrtel, ligde 90 gün sonra formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Skrtel, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de yer aldı.

Skrtel, Süper Lig'de son olarak 2 Kasım 2019'da oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giymişti. Deneyimli futbolcu, 21 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan GMG Kırklarelispor mücadelesinde de görev almıştı.

Edin Visca kimdir?