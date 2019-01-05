Medipol Başakşehir kafilesi Antalya'ya gitti

İkinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta İstanbul'da başlayan turuncu-lacivertli takım, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Hazırlıklarına 15 Ocak'a kadar Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devam edecek Medipol Başakşehir'de transfer görüşmelerinde bulunan Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Medipol Başakşehir, Antalya kampında iki hazırlık maçı yapacak. Turuncu-lacivertliler, 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk ekibi Kukesi, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda temsilcisi ADO Den Haag ile karşılaşacak.