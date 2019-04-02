Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Medipol Başakşehir, Konyaspor'a hazırlanıyor
02.04.2019 - 15:36 | | AA

Medipol Başakşehir, Konyaspor'a hazırlanıyor

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Konyaspor'a hazırlanıyor
ABONE OL

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbulBaşakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

Dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından antrenman geniş alan oyunu ve çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

    Aksal Yavuz: "Ayağa kalkıp alkışlamak istedim"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı
      Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı
    2. Yeni Malatyaspor'da hesaplar 3 puan üzerine
      Yeni Malatyaspor'da hesaplar 3 puan üzerine
    3. Leganes - Sevilla maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Leganes - Sevilla maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Barcelona - Atletico Madrid maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Silviu Lung kalesini gole kapattı
      Silviu Lung kalesini gole kapattı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor’un kalesi Boffin!

    Antalyaspor’un kalesi Boffin!

    Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!

    Eşi böyle istedi, Robben razı oldu!

    Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

    Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu

    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu

    Sıradaki Haber