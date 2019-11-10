Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: 2-1

Süper Lig'in 11inci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 10 ve 77nci dakikalarda Enzo Crivelli attı. Ankaragücü'nün tek golünü 87nci dakikada Aydın kaydetti.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında aynı puana sahip Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maçtaki tek golünü Aydın Karabulut'la bulan ve üst üste 3. yenilgisini alan MKE Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mustafa Savranlar, Bilal Gölen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay Özcan (Dk. 63 Arda Turan), Visca, Gulbrandsen, (Dk. 73 Elia), Crivelli (Dk. 82 Ba)

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Kulusic (Dk. 46 Yalçın Ayhan), Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 82 Cebrail), Moke, Faty, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay (Dk. 54 Canteros), İlhan Parlak, Orgill

GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 77 Crivelli (Medipol Başakşehir) Dk. 87 Aydın Karabulut (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Arda Turan (Medipol Başakşehir) - Kitsiou, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Süper Lig'in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Turuncu-lacivertli ekip, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti. İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 9 maçta 5 galibiyet alırken, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Enzo Crivelli gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in Fransız forveti Enzo Crivelli, MKE Ankaragücü filelerini iki kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Crivelli, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarını 1'er golle geçerken, Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan mücadelede iki kez gol sevinci yaşamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4üncü dakikada tehlikeli gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içine giren Kitsiounun sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.

10uncu dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Caiçara, pasını müsait pozisyondaki Crivelliye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28inci dakikada konuk ekip etkili geldi. Mehmet Sakın ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fatynin vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

31inci dakikada Fatynin ceza sahasına ortasında İlhan Parlak, penaltı noktasındaki Orgille pasını çıkardı. Orgillin röveşatasında top az farkla dışarı çıktı.

33üncü dakikada organize gelişen Ankaragücü atağında Orgill ile ceza sahasında verkaç yapan İlhan Parlakın sol çaprazda yerden sert vuruşunu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.

İlk yarıda başka gol olmayınca Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

51inci dakikada Azubuikenin sağ kanattan içeriye yolladığı topla buluşan Gulbrandsenin beklemeden yaptığı vuruş az farkla yandan dışarı gitti.

54üncü dakikada Viscanın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Korcan topu son anda kornere çeldi.

77nci dakikada Başakşehir farkı 2ye çıkardı. Edin Visca, sağ kanatta rakibini çalımlayıp topla birlikte ceza sahası içerisine yöneldi. Viscanın kale sahasına doğru pasına hareketlenen Crivellinin tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

87nci dakikada Ankaragücü farkı 1e indirdi. Aydın Karabulutun ceza sahasına doğru gönderdiği ortaya kimse dokunamadı, direkt olarak kaleye yönelen top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.