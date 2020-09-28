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28.09.2020 - 18:41 | | İSTANBUL (DHA)

Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen genç stoper Ravil Tagir'in yeni adresi belli oldu. İstanbul ekiplerinin radarında olan 17 yaşındaki futbolcu, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ravil Tagir, turuncu lacivertli ekipte 35 numaralı formayı giyecek.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımında da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübünde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagire ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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Medipol Başakşehir, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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