Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 1-2

Süper Kupa'da Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada gol perdesini 47'de Djaniny açtı ve bordo-mavili takımı öne geçirdi: 0-1. 58'de penaltıdan Demba Ba skora denge getirdi: 1-1.

73'te Epureanu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 86'da ani gelişen atakta Ekuban kaleci Mert'ten sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu ve Trabzonspor'a kupayı getirdi. Golün ardından Hasan Ali, kendisine faul yapıldığını iddia ederek hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazda bulundu.

İki takım kulübeleri arasında arbede yaşandı

Ekuban'ın golünden sonra iki takım kulübeleri arasında arbede yaşandı. Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ve Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

21’inci dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir’in önünde kaldı. Berat’ın uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.

37’nci dakikada Aleksic’in havadan pasıyla ceza sahasında sağ çaprazında topla buluşan Demba Ba’nın bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

47’nci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Serkan Asan ortasını yaptı. Ponck’un ters vuruşunda topa iyi yükselen Djaniny kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

55’inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Fernandes’in şutunda top Edgar Ie’nin eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonu devam ettirdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi.

58’inci dakikada penaltı atışını kullanan Demba Ba, topu ağlara gönderdi: 1-1.

74’üncü dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Ceza sahasının hemen dışında Ekuban’ı düşüren Epureanu, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

86’ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarısı sahasında Hasan Ali’den topu kapan Djaniny, topla birlikte rakip sahaya doğru hareketlendi. Djaniny, sol kanattan hareketlenen Ekuban’ı gördü. Ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, kaleci Mert’ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Trabzonspor, TFF Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

STAT: Olimpiyat

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azibuke (Dk. 55 Crivelli), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 90+3 Gulbrandsen), Aleksic, Fernandes (Dk. 75 Duarte), Demba Ba

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+3 Baker), Ekuban (Dk. 90+4 Afobe), Flavio (Dk. 77 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+4 Hosseini)

GOLLER: Dk. 58 (P) Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Dk. 47 Djaniny, Dk. 86 Ekuban (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Epureanu (Medipol Başakşehir) - Murat Yaman (İdari direktör) – Egemen Korkmaz (Yardımcı antrenör)

SARI KARTLAR: Epureanu, Deniz Türüç, Crivelli, Demba Ba (Medipol Başakşehir) - Edgar Ie, Marlon (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligde son oynanan müsabakanın 11'inde değişiklik yapmadı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Safa Kınalı ile Benik Afobe yer aldı.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

Kar yağışı etkili oldu

Müsabakanın başında kar yağışı etkili oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.

Yeni transferler Ömer Ali ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı

Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de iki yeni transfer Ömer Ali Şahiner ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekipte, lisansları dün çıkarılan Ömer Ali ve Junior Fernandes, Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer aldı.

Ömer Ali Şahiner sağ bekte, Junior Fernandes ise sol kanatta mücadeleye başladı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımını sahaya, Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar ve Cemali Sertel bulundu.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de Süper Kupa maçında 7 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Giuliano ve Bolingoli bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

Yaklaşık 200 kişi maçı takip etti

Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.

Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.

UEFA heyeti maçı izledi

29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi.

Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.