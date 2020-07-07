Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 2-0

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla devirdi, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı. İkinci yarının başında konuk ekip Rodallega ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

VAR incelemesi sonrası penaltı

65'te sahne alan Enzo Crivelli kafa golüyle gol perdesini açtı: 1-0. 78. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltı atışını Edin Visca gole çevirdi ve sonucu ilan etti: 2-0.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükseltti. Ege temsilcisi ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ortaladığı topa arka direkte Crivelli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada Caiçara sağdan çizgiye inerek ceza sahasına girdi ve topu ön direkte bekleyen Crivelli'ye çıkardı. Crivelli'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Clichy'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Visca'nın şutunda kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa Demba Ba kafayla vurdu, top auta gitti.

57. dakikada soldan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, pasını müsait durumdaki Demba Ba'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası üzerinden vuruşunda son anda Mustafa Yumlu'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

65. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İrfan Can'ın sağdan kullandığı kornerde kale sahası ön çizgisi üzerinde yükselen Crivelli, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

77. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahasının sol kenarında topla buluşan Crivelli, meşin yuvarlağı ortaladı. Zeki Yavru'nun elle topa müdahale ettiğini ancak pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirten hakem Abdulkadir Bitigen ev sahibi ekip lehine serbest vuruş verdi. VAR incelenmesinin ardından Zeki'nin ceza sahası içinde topa müdahale ettiği belirlendi ve karar penaltı olarak değiştirildi.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0

84. dakikada Rodallega'nın uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, İbrahim Çağlar Uyarcan

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 85 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 90 Guldbrandsen), Aleksic (Dk. 80 Berkay Özcan), Crivelli (Dk. 80 Elia), Demba Ba

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey (Dk. 73 Estupinan), Sacko, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 68 Özgür Çek), Aissati, Rodallega

Goller: Dk. 65 Crivelli, Dk. 78 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 29 Clichy, Dk. 43 Ponck, Dk. 83 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Bergdich (Yukatel Denizlispor)