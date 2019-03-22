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22.03.2019 - 19:56 | | AA

Medipol Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı

Medipol Başakşehirli futbolcular, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Medipol Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı
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Medipol Başakşehirli futbolcular, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" (Merhaba kardeşim) ifadesini, futbolcular Robinho, Stefano Napoleoni, Gökhan İnler ve Demba Ba tekrarladı.

Senegalli futbolcu Demba Ba videoda, "Yeni Zelanda'da yaşananlardan ötürü çok üzgünüm ve size başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz ki biz tek vücut bir toplumuz. Bütün kalbimizle sizinleyiz. Size en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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