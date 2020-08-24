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24.08.2020 - 16:29 | | Ä°STANBUL,(DHA) -Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'den yapay zeka transferi

Medipol BaÅŸakÅŸehir, uzun sÃ¼redir hizmet aldÄ±ÄŸÄ± Monilabb Dijital Platformu ile iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'den yapay zeka transferi
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Medipol BaÅŸakÅŸehir, TÃ¼rkiye'de bir ilk olarak 4 sene Ã¶nce kurduklarÄ± ve istikrarlÄ± ÅŸampiyonluk hikayelerinde Ã¶nemli paya sahip olan IBFK LAB bÃ¼nyesindeki Ã¶lÃ§Ã¼m ve analizlerin Yapay Zeka (AI) modelleri ile desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetleri ile geliÅŸtirilebilmesi adÄ±na uzun sÃ¼redir hizmet aldÄ±ÄŸÄ± Monilabb Dijital Platformu ile iÅŸbirliÄŸi protokolÃ¼ imzaladÄ±.

YapÄ±lan iÅŸbirliÄŸi ayrÄ±ca, TFF ve UEFA protokollerine uygun Covid-19 sÃ¼reÃ§ yÃ¶netimi ile birlikte oyuncularÄ±n saÄŸlÄ±k ve performansÄ±na etki eden tÃ¼m verilerin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸlamayÄ± da hedeflemekte. Bilimsel uygulamalar ve veri analizi ile BaÅŸakÅŸehir takÄ±mÄ±na yÃ¼ksek oyuncu devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶zelliÄŸini kazandÄ±ran, akademik eÄŸitim programlarÄ±nda ders konusu olarak anlatÄ±lan ve birÃ§ok kulÃ¼be Ã¶rnek teÅŸkil eden IBFK LAB ile Monilabb Dijital Platformu arasÄ±ndaki bu protokol TÃ¼rkiye'de bir ilki temsil ediyor.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehirden yapay zeka transferi

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