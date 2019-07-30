Medipol Başakşehir'in rakibi Valbuena'lı Olympiakos...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 7 takım bir üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Valbuena İstanbul'a geliyor

Geçen yıl F.Bahçe'de forma giyen Valbuena, Olympiakos'a transfer olmuştu. Fransız yıldızın yolu bir kez daha İstanbul'a düşecek.

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0

Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1

Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2

Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2